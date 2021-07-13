فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - بعد أن خرجت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، لتعلن صحة

ما تم تداوله بشأن زواجها من الفنان الكويتي شهاب جوهر، حيث أكدت ما قالته كشفته

الإعلامية مي العيدان، بشأن زواجهما دون الإعلان للعامة، تصدرت

“الفضالة” وزوجها محركات البحث عبر موقع “جوجل”.

وتساءل البعض عن فارق العمر بينهما، ليتبين أنها تكبره بـ

٣ سنوات، فإلهام من مواليد عام ١٩٧٤ أما شهاب من مواليد عام ١٩٧٧.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان فجرت المفاجأة بإعلانها

زواج إلهام وشهاب، و نشرت صورة لهما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي،

وعلقت: “الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد زواجهما سرًا.. تعرف على فارق العمر بين إلهام الفضالة وشهاب جوهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.