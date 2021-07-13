تراند الفن: هاني رمزي وحكيم وماجد المصري أبرز حضور عزاء شقيق رامي صبري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - حرص العديد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الشاب كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، بعدما رحل عن عالمنا يوم الأحد، ويقام العزاء حاليًا بمنزله في مدينة الشيخ زايد.

وقدم عدد من أصدقاء المطرب ومعارفه وزملاءه واجب العزاء وهم: حكيم، ماجد المصري، مصطفى درويش، والمنتج وليد منصور، هاني رمزي، محمد عاطف الحلو، شذي، وغيرهم.

وشيع جثمان كريم صبري، أمس، من مسجد الشرطة، ودُفن في مدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور الجنازة كل من المنتج وليد منصور والفنان رامي جمال.

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