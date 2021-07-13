تراند الفن: الكشف عن حقيقة صورة قس مسيحي بصحبة مجموعة أطفال داخل مسجد في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد :انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المستخدمين المصريين، صورة أثارت جدلا واسعا لقس مسيحي بصحبة مجموعة من الأطفال داخل أحد المساجد.

ادعاء زائف

ادعى ناشرو الصورة أنها لأحد الكهنة المسيحيين أثناء تبشيره للأطفال المسلمين داخل أحد المساجد، وتحت رعاية وزارة الأوقاف المصرية، لكن هذا الادعاء زائف وغير دقيق على الإطلاق.

​الصورة انتشرت على “فيسبوك” و”وتويتر”، وادعى الناشرون أنها كانت خلال ندوة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف، وأنها اتخذت في مسجد النور بمدينة شبرا في محافظة القاهرة.

حقيقة الصورة

لكن في الحقيقة، بعد بحث وتدقيق، تبين أن الصورة التقطت قبل 3 سنوات في مسجد بمحافظة أسوان، في أقصى جنوب البلاد.

وبحسب ما ذكرته المواقع الإخبارية المصرية، فإنها تظهر زيارة لأطفال حضانة العذراء مريم، إلى المسجد، لتقديم التهنئة للمسلمين بعيد المولد النبوي.

