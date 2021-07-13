تراند الفن: هشام حطب: نسعى للمنافسة بشرف على أكثر من ميدالية أوليمبية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المنافسة على الحصول على ميدالية أولمبية هو الشرف والهدف الأسمى لأي رياضي مصري، في ظل صعوبة وشراسة المنافسات التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف هشام حطب خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة المصرية لم تبخل على الاتحادات الرياضية بأي أمر حتى يتمكنوا من الإعداد لهذا الحدث الضخم الذي يشارك به صفوة لاعبي العالم.

وشدد أن مصر نجحت في التأهل بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضي من 23 اتحاد رياضي.

واختتم هشام حطب تصريحاته أنه يتمنى التوفيق للبعثة المصرية بأكملها في ظل الظروف التي مرت بها جراء التوقف الذي جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أصابها بالشلل المؤقت قبل أن نتعافى منه وننجح في السيطرة عليه.

وكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن الزي الرياضي والرسمي الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

ويشهد المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة الكشف ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 الكشف الزي الذي تم اعتماده للبعثة الرسمية المصرية.

يشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

ويشهد المؤتمر كلمة من الفنان تامر حسني وأيضا أداء أحد الأغاني الوطنية مع التقاط صور تذاكريه مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات القادمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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