تراند الفن: إعلام إسرائيلي: الرئيس الفلسطيني يلتقي نظيره إسحاق هرتسوج قريبًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت قريب.

وكان عباس، وهرتسوج، قد تحدثا هاتفيًّا مساء الأحد الماضي، وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال الحديث، ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس.

وشدد عباس، على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وتشهد الفترة الأخيرة حراكًا في الملف الفلسطيني، حيث أفادت الخارجية الأمريكية بأنها تركز حاليًّا على استئناف الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تؤمن بأنه لا حل في الشرق الأوسط سوى حل الدولتين.



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