تراند الفن: أبرزها «منارة الحرمين».. تعرّف على أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة لضيوف الرحمن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:10 مساءً - تعمل وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بكامل طاقتها البشرية والتقنية لتقديم كافة الجهود لإنجاح موسم حج 1442هـ.

وتقدم الوكالة العديد من المبادرات المهمة في خدمات الترجمة وخدمات تقنية المعلومات، وذلك بدعم وتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وسخرت الوكالة في خدمة بيت الله الحرام وقاصديه من حجاج ومعتمرين، كافة جهودها لإيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.

ومن أبرز الخدمات التي تشرف عليها وكالة الترجمة والشؤون التقنية هي التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومن بينها منصة منارة الحرمين.

وهي منصة رقميه لغرض إثراء التجربة الروحانية التعبدية افتراضياً، ولتفعيل التواصل مع أئمة وشيوخ الحرمين الشريفين وذلك عن طريق نقل الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية من الحرمين إلى شتى المسلمين في بقاع العالم.

وتعد “منارة الحرمين” إحدى المبادرات بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويمكن الدخول إلى المنصة عبرالرابط التالي

ترجمة خطبة عرفة:

نقل خطبة عرفة مترجمة بعدد 10 لغات عن طريق التطبيق والموقع الإلكتروني لخطبة عرفة لإيصالها للمسلمين في شتى بقاع العالم.

تطبيق الحرمين الشريفين:

وهو تطبيق من منصة تطبيقات الحرمين الشريفين، ويهدف إلى تحقيق رؤية واستراتيجية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بناء على رؤية المملكة السعودية ٢٠٣٠ في تسخير التقنية الحديثة لخدمة الحرمين الشريفين والقاصدين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ويشمل التطبيق الخصائص الآتية:

معلومات عن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والبث المباشر للصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتيسير الوصول إلى مقصدك بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أخبار الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والخدمات الإلكترونية للزوار.

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