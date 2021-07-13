تراند الفن: وضعتها بخزان المياه.. سيدة تتخلص من طفلتها لعدم رغبة زوجها في إنجاب البنات بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - شهدت قرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث تجردت أم من كل معاني الأمومة والرحمة والإنسانية، وأقدمت على التخلص من طفلتها الرضيعة بعد ولادتها بنحو 14 يوما، بإلقائها حية بخزان مياه أعلى المنزل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أخرجتها وادعت وفاتها، وذلك إرضاءا لزوجها الذى لا يرغب فى إنجاب الإناث.

تلقى المستشار أحمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير، بلاغا من مفتش الصحة بالإدارة الصحية بمدينة أبو المطامير، باشتباه فى وفاة طفلة حديثة الولادة عمر 14 يوما، عقب التصريح بدفنها بثلاثة أيام بقرية زاوية سالم، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمر المستشار عبد الحق بصيلة، رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور، باستخراج جثة المجنى عليها وتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتحرى حول الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها.

ومن جانبه، قرر اللواء محمد وإلى، مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد شعراوى، مدير المباحث، لكشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة المجنى عليها، وأضافت التحريات أن والدتها وتدعى “سارة.إ. ع”، تخلصت منها بوضعها حية فى خزان المياه بالمنزل وادعاء وفاتها طبيعيا.

تم القبض على الزوجة المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتلها لعدم رغبة زوجها فى إنجاب الإناث، وأمر أحمد عتمان، رئيس نيابة أبو المطامير حبسها على ذمة التحقيقات.

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