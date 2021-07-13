تراند الفن: “اقتصادية الشيوخ” عن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري: لا تقتصر فقط على إعطاء عقارات للشباب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% تحدث لأول مرة في التاريخ، موضحًا أنها تعد أطول فترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهذا يعود بفائدة على جميع القطاعات ولا تقتصر فقط على إعطاء عقارات للشباب.

وأضاف زكي، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الرئيس لم يتأخر عن مساعدة الشباب في تأمين مستقبلهم على كافة المستويات قائلًا: “الرئيس مش بيتأخر عن شخص.. مفيش أحسن من كدا مبادرة”.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مثل هذه المبادرات تعود بالنفع على العمالة غير المنتظمة، حيث إن الدولة توفر لهم فرص للعمل الدائم في هذه المشاريع إلى جانب أن المبادرة تساهم في زيادة إيرادات قطاع الاستثمار العقاري، وهذا ينشط حركة الاقتصاد المصري بأكمله.

وفي وقت سابق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات، تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

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