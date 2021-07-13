تراند الفن: العثور على أفريقي مخالف مختبئًا في مكان لا يخطر على بال

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة عثور الجهات الأمنية على أفريقي مخالف مختبئًا في برميل مدفون في الرمال تحت الأرض. وأظهر الفيديو أحد رجال الأمن وهو يتفقد البرميل المدفون في الأرض ليلًا؛ حيث ظهر الأفريقي المخالف وهو مختبئ فيه بعد رفعه. وأبان الفيديو أن الجهات الأمنية أخرجت الأفريقي المخالف من البرميل، وذلك على ما يبدو في حملة ضد المخالفين.

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