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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة عثور الجهات الأمنية على أفريقي مخالف مختبئًا في برميل مدفون في الرمال تحت الأرض.
وأظهر الفيديو أحد رجال الأمن وهو يتفقد البرميل المدفون في الأرض ليلًا؛ حيث ظهر الأفريقي المخالف وهو مختبئ فيه بعد رفعه.
وأبان الفيديو أن الجهات الأمنية أخرجت الأفريقي المخالف من البرميل، وذلك على ما يبدو في حملة ضد المخالفين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: العثور على أفريقي مخالف مختبئًا في مكان لا يخطر على بال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.