تراند الفن: الإسماعيلي يستأنف تدريباته الجماعية استعدادًا لبيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية (ملعب أنوس)، استعدادًا لملاقاة بيراميدز 2 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية مؤخرًا في أعقاب لقاء الاتحاد السكندري، والذي شهد هزيمة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

المران اشتمل علي تدريبات بدنية شاقة من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال.

كما شهد المران مشاركة أحمد مصطفى جناح الفريق بعد اكتمال شفائه.

وحرص كل من تامر موسى عضو مجلس الإدارة بجانب عماد سليمان المشرف على الفريق الأول على حضور المرام، لمساندة الفريق، قبل السفر إلى الإسكندرية لبدء معسكر مغلق 23 يوليو الجاري.

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