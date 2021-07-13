تراند الفن: شاهد: مصري يعلق لافتة “دار المهدي المنتظر” على منزل أسرته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : زعم مصري من مدينة قطور بمحافظة الغربية أنه “المهدي المنتظر” وعلق لافتة على منزله كتب عليها “المهدى المنتظر” فيما قامت أسرته بتحطيمها. وبحسب صحيفة “اليوم السابع”؛ فإن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقات مع مواطن يدعى م.م.ح مقيم بقطور لزعمه أنه المهدي المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله. وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدى المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي.

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