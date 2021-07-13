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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : زعم مصري من مدينة قطور بمحافظة الغربية أنه “المهدي المنتظر” وعلق لافتة على منزله كتب عليها “المهدى المنتظر” فيما قامت أسرته بتحطيمها.
وبحسب صحيفة “اليوم السابع”؛ فإن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقات مع مواطن يدعى م.م.ح مقيم بقطور لزعمه أنه المهدي المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله.
وكانت قوات الأمن قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدى المنتظر، وأثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مصري يعلق لافتة “دار المهدي المنتظر” على منزل أسرته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.