أغرب الديانات في الهند يمكنك التعرف على أصلها وفصلها الآن

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عمر شويل - جدة أغرب الديانات والعبادات في الهند، حيث لا يعلم الكثير حول العالم سوى أشهر ثلاث ديانات أو عقائد حول العالم. وهم الرسائل السماوية الثلاث اليهودية، المسيحية والإسلام وهو الدين الخاتم والذي يجب على اليهود والمسيحيين اتباعه. وسوف نتناول معكم باختصار غير مخل وتفصيل غير ممل.أغرب العبادات في الهند، وذلك بالطبع غير الديانات المعروفة والمشهورة هناك كالبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس، والهند بها أكبر عدد من الديانات في العالم، وذلك بسبب أنها من البلدان الأكثر سكانا في العالم أيضا، لكن الديانات الرسمية في الهند عددها 6 ديانات، وأما الديانات الأخرى فهي غير رسمية.

أغرب الديانات في الهند منها عبادة الفئران

توجد مجموعة من العبادات داخل الديانة الهندوسية، وهي بمثابة ديانة داخل الديانة وتعتبر من أغرب الديانات حول العالم أيضا وليس في الهند فقط. لكن يمكننا اعتبار الهندوسية هي الديانة الرسمية في الهند، وهي أيضا من أقدم الديانات بشكل عام في تاريخ البشرية. حيث كانت بداية ظهورها في عام 1600 قبل الميلاد.

أولاً: عبادة الفئران (الجرذان) من أغرب الديانات في الهند

عندنا في مجتمعنا العربي وخاصة في مصر، يشعر كل أهل البيت بالهلع والخوف عند سماع جملة “يوجد فأر في المنزل”، وذلك لأسباب عديدة منها أنها ناقلة للأمراض وتعيش في مجمعات القمامة والصرف الصحي.

لكن في معبد “كارني ماتا” في ولاية راجستان الهندية الأمر أصبح مختلفاً بصورة كبيرة، حيث يقدس سكان الولاية الفئران. ويقدمون لها كل أسباب الراحة والرعاية الصحية، ويصل عدد الفئران في ذلك المعبد إلى أكثر من 21 ألف فأر، قام السكان بإحضارها من أماكنها القذرة والنجسة لتبجيلها وإقامة المأدبات الملكية لها.

وأثناء القيام بمناسك العبادة للفئران داخل المعبد يتم تقديم القرابين من أطعمة وحليب، والمبالغة في ذلك في أغرب صورة لدين في العالم أجمع.

وتقول الأسطورة عند سكان ولاية راجستان بأن هذه الفئران تجسيد حي للإلهه “كارني ماتا”. وهي امرأة هندوسية لها احترامها قام أتباعها بعبادتها في القرن14.

ومن الغريب أيضا أنه من القوانين عند زيارة المعبد السير بحذر وعدم اصطحاب القطط لئلا تتعرض الفئران بالهلع.

تاريخ المعبد

تم بناء معبد الفئران كارني ماتا في الهند عام 1900، وذلك بواسطة “المهراجا الهندي غانغ سيغ”. وهو أحد زعماء الهند.

ثانياً: عبادة البقر في الهند

يصل الاهتمام بحيوان البقر في الهند إلى حد التقديس، والغريب أيضا أن المهاتما غاندي كان من أشد المقدسين والعابدين لها طوال حياته.ووصل الأمر به إلى أنه قال (البقرة للإنسان أفضل إليه من أمه حيث أنها تعطيه اللبن طوال حياته.لكن الأم تعطيه لمدة عامين فقط).

والعجيب أيضا أن عبادة البقر تحتل المركز الخامس على مستوى العالم.وتعود جذورها إلى تعاليم بوذا ويعتنق هذه الديانة اليوم حوالي 10 مليون هندي بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.

سبب تقديس البقر في كثير من أدبيات الديانة هو وجود صورة للإله “كريشنا” بجانب أحد الأبقار، ولذلك عدوه حامي الأبقار ويحرم ذبحها.بل يصل بهم الأمر إلى شرب بولها.

إلى هنا نصل إلى نهاية موضوعنا عن أغرب الديانات في الهند، كما نرجوا أن نكون قد أثمرنا أوقاتكم ولم نضيعها.