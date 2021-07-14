تراند الفن: 3 حصص من الحبوب تقلل من حجم الخصر ومستوى الضغط والسكر في الدم (دراسة)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول 3 حصص من الحبوب الكاملة يوميًا، يقلل من حجم الخصر ومستوى الضغط والسكر في الدم.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجدت الدراسة التي أجريت على البالغين في منتصف العمر وكبار السن، أن تناول الأطعمة مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو حبوب الشوفان الملفوفة أو الأرز البني قد يحمي أيضًا من أمراض القلب.

وأوضحت أن أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 3 حصص من الحبوب الكاملة في اليوم كان لديهم زيادات أقل في حجم الخصر وضغط الدم ومستويات السكر في الدم، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة كل يوم.

ودرس الباحثون في جامعة “تافتس في ماساتشوستس”، كيف أثر تناول الحبوب الكاملة والمكررة على مدى 18 عامًا على 5 عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، حجم الخصر وضغط الدم وسكر الدم والدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

واستخدموا بيانات من مجموعة دراسة نسل برامنجهام للقلب، والتي بدأت في السبعينيات لتقييم عوامل الخطر طويلة المدى لأمراض القلب.

وأجريت الدراسة على 3100 مشارك معظمهم من البيض، وفي المتوسط​، في منتصف الخمسينيات من العمر في بداية جمع البيانات.

وقارن العلماء التغييرات في عوامل الخطر الخمسة على مدى 4 سنوات، عبر 4 فئات من تناول الحبوب الكاملة التي تراوحت بين أقل من نصف حصة في اليوم إلى ثلاث حصص أو أكثر في اليوم.

ووفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025، فإن الكمية الموصى بها من الحبوب الكاملة هي 3 حصص أو أكثر يوميًا.

ولا توجد إرشادات رسمية بشأن أطعمة الحبوب الكاملة في المملكة المتحدة على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الجمهور يجب أن يهدف إلى تناول 3 حصص على الأقل يوميًا.

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