تراند الفن: عوضًا عن والديها المتوفيين.. محافظ دمياط تستجيب لدعوة فتاة من المحافظة لحضور حفل زفافها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - في لفتة إنسانية عظيمة، حرصت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على حضور حفل زفاف فتاة من المحافظة، وذلك تلبية لرغبتها وعوضًا عن والديها المتوفيين مُنذ فترة مضت.

وتوجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى قاعة الزفاف تلبية لطلب العروس وحرصت على تقديم الورود والتقاط الصور التذكارية مع الحضور، وأعربت عن أمنياتها لهما بحياة سعيدة.

فيما أعرب العروسان عن سعادتهما بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لحفل الزفاف وتلبية دعوة العروس.

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