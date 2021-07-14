تراند الفن: “ما شفناه سرق شيء”.. شاهد: فيديو نادر لـ”الملك فهد” يعلق على هدف “ماجد عبدالله” في مرمى كوريا

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو نادر للراحل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود –رحمه الله –، وهو يتحدث عن هدف شهير للاعب ماجد عبدالله في إحدى المباريات ضد كوريا الجنوبية.

وقال “الملك فهد” في مقطع الفيديو الذي حظي بانتشار واسع بين المغردين: “الفريق الكوري أخذ هدفين وحنا أخذنا 3 ، وفيه واحد ما احتسبوه لماجد عبدالله”.

وأضاف: “قالوا إنه سرق، وحنا ما شفنا إنه سرق، لا أخذ الكرة وحطها في جيبه ولا شيء”.



