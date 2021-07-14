تراند الفن: مدير اللجنة الأولمبية: تامر حسني قدم البدلة الرسمية لبعثة المنتخب هدية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أكد ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن الفنان تامر حسني هو صاحب برند إيطالي في تصنيع البدل، وقدم البدلة الرسمية لبعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة “طوكيو 2020” كهدية.

وأضاف “الششتاوي”، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه تم عرض الزي الرسمي لبعثة مصر في البطولة خلال المؤتمر الصحفي، منوهًا إلى أن هذ الزي لاقى استحسان جميع الضيوف والحضور، وعلق “حاجة مشرفة”.

وأشار إلى أن الفرق الطبية عرضت كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية وخلال دورة “طوكيو 2020″، مؤكدًا أن التأهل لطوكيو يمثل نجاح كبير والفوز، متابعًا: “داخلين ننافس وعايزين نأخذ ميدالية”.

وأطلق تامر حسني، أول خط أزياء يقدمه بعنوان “بيروتشي” يرتديه أفراد البعثة المصرية المتأهلون لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال تامر حسني: “أنا بتشرف جدًا إن أول خط أزياء أقدمه في حياتي واسمه بيروتشي أول من يرتديه أبطال مصر العظام اللي دايمًا مشرفنا، وهنفضل نشجعهم بشكركم جميعا وحظ عظيم”.

وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان، تم مناقشة ما تم إنجازه من خطة التأهيل لكل الاتحادات الرياضية التي وضعت منذ عام 2016 حتى الآن.

وشهد المؤتمر تقديم تامر حسني أغنية وطنية والتقط صور تذكارية مع أفراد البعثة المصرية المغادرة إلى طوكيو خلال الساعات المقبلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وشهد المؤتمر حضور مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، وحضور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

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