تراند الفن: نادر السيد: “أندية الشركات بتبوظ الكرة وهتقتلها.. وتسببت في فساد الرياضة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أكد الكابتن نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن الرياضة والكرة وسيلة من وسائل الترفية كالمسرح والسينما والتواصل المجتمعي، مشيرًا إلى أن أندية الشركات هي من تتسبب في فساد الكرة المصرية، متابعًا: “أندية الشركات بتبوظ الدوري والكرة وبها فساد وفوضى”.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أساسيات لإنشاء نادٍ لكرة القدم، ومن أهمها وجود جماهيري جيد، مشددًا على أن تزايد أندية الشركات في الدوري فوضى وغياب رؤية، وكلما زادت الجماهير زادت المتعة والدوافع للاعبين، إذ إن الإحساس بالمكسب يكون بالجماهير.

وأوضح أن هناك ميزانيات للتعاقد مع اللاعبين، ويجب أن يكون هناك تكافؤ الفرص بين الأندية، مؤكدًا أن كرة القدم يتم قتلها بدخول أندية الشركات ويقدمون شيئًا سلبيًّا للكرة، كما أن لا يجب وجود أندية الشركات في الدوري المصري.

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