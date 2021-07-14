نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك وتخفيضات رهيبة على المواد التموينية والأسماك في المقال التالي
عروض العثيم بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، مجموعة شركات اسواق عبدالله العثيم الموجودة في جميع نواحي المملكة تعتبر من أشهر الأماكن وأكثرهم انتشاراً، تمتلك شركة العثيم عشرات الفروع في الكثير من الأماكن المختلفة داخل المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول العملاء إلى الفروع لشراء احتياجاتهم اليومية، في البداية اقتصر مجال بيع شركة العثيم على المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية فقط، ولكن مع مرور السنوات قامت شركة العثيم بتوفير أقسام جديدة في الفروع مثل أجهزة المطبخ الحديثة وبعض الإلكترونيات.
عروض العثيم الاسبوعية
تعتبر شركة عبدالله العثيم من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في الرياض ثم استطاعت الشركة التوسع والانتشار في كل نواحي المملكة، وشركة العثيم دائماً ما تسعى إلى التميز وكسب رضا العملاء، لذلك قامت الشركة بتأسيس موقعها الإلكتروني الذي يعتبر متجر إلكتروني يسهل على العملاء شراء كل احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية دون مغادرة البيت.
عروض العثيم اليوم الاثنين
نظراً لظروف البلاد الصعبة في الفترة السابقة نتيجة لانتشار فيروس كورونا، قامت شركة أسواق العثيم بتوفير كل ما يحتاج إليه العملاء على الموقع الإلكتروني الخاص بها بالإضافة إلى العروض التي يتم تقديمها في الفروع يتم عرضها على هذا الموقع ليستفيد منها جميع العملاء، وكل ذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس وأيضاً المحافظة على صحة وسلامة العملاء من خلال تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة.
مهرجان الطازج العثيم
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة روبيان أمريكانا بالبقسماط 240 جرام 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة روبيان الكبير الجامبو 240 جرام 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة روبيان سبيلو جامبو 500 جرام 112 ريال سعودي بدلاً من سعر 130 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة روبيان الكبير قطع صغيرة الحجم 400 جم 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة روبيان العيش مطبوخ كيلو واحد 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة روبيان العريش الكبير 400 جم 31 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة روبيان العريش جامبو المقلي 200 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة روبيان أمريكانا جاهزة للطبخ كيلو واحد 37 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة فيليه سمك الكبير بالخبر 330 جم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة سمك السنبلة أصابع 300 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة سمك بليمز أصابع 20 حبة 510 جم 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة ايس كريم كون زون قرص العسل 500 مل 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة آيس كريم السعودية شوكولاتة 12 جم 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول بلغ سعر آيس كريم السعودية ساندويتش 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم بلغ سعر علبة ايس كريم باونتي 20 مل 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
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