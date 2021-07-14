نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم و التي تعد من اهم العروض التي ينتظرها العديد من الأشخاص في كل أسبوع حيث نقدمها لكم من خلال موقع ثقفني حيث يبحث عليها عدد كبير من المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم خصومات كبيره ومذهله للغايه علي جميع المنتجات و السلع الغذائية و الأدوات الكهربائية و ألمنزلية وجميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الجوالات بمختلف أنواعها حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط وحتي الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع المنتجات الغذائية المتنوعة التي يحتاج اليها كل بيت من مواد غذائية ومن جميع أنواع اللحوم بخصومات كبيره بمناسبه اقتراب العيد المبارك كي يوفر جميع المواطنين المال و يستفيدوا من هذا العرض و الذي يقدم جميع ما يحتاج اليها كل فرد من مستلزمات غذائية في جميع متاجر بنده و هايبر بنده في مكه و جده و الرياض وجميع المدن

مجله عروض هايبر بنده

تشمل عروض هايبر بنده الدجاج الفاخر و الطازج بسعر 14.95 ريال سعودي وشرائح مكعبات صدور الدجاج بسعر 16.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا علي دجاج متبل وجميع انواع المعلبات الغذائيه و الشوكلاته حيث تقدم الفول المدمس بسعر 9.95 ريال سعودي و معجون الطماطم و صدور الدجاج طريه سادا بسعر 43.95 ريال سعودي فقط.

تضم عروض هايبر بنده اليوم جميع أنواع الجبن ومن ضمنها الجبن الرومي بسعر 32.95 ريال سعودي و خلطه الزبدة الغير مملحه بسعر 7ز95 ريال سعودي و الجبن الشيدر الأبيض و الأحمر بسعر 44.95 ريل سعودي و جبن دوبل كريم و الجبن الفيتا بسعر 46.95 ريال سعودي و اللنه التركيه كما تقدم ايضا جبنه مثلثات وجبنه كريم قالب الشيف كيري بسعر 31ز95 ريال سعودي وجبنه البقره الضاحكه و الجبن الموزاريلا بسعر 17.95 ريال سعودي.

تضم أيضا عروض هايبر بنده جميع المشروبات التي يحتاج اليها جميع الأشخاص بمناسبه الحر الشديد كما تحتوي أيضا علي الأيس كريم بسعر 26.95 ريال سعودي و جميع أنواع الشوكلاته و أيس كريم اريو بسعر 25.95 ريال سعودي و وأيس كريم كوكيز اوريو بسعر 19ز95 ريال و أيس كريم ديري ميلك بسعر 19.95 ريال سعودي كي يستفيد الجميع.