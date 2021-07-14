نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 14 يوليو 2021 هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 14 يوليو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو 2021 ضخمة جداً هذا الأسبوع، ترتكز فيها العروض على اللحوم والأرز والخضروات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتميز أسواق عبد الله العثيم بتنوع العروض وانخفاض أسعار السلع في حالة العروض بشكل كبير، مع ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام، عروض العثيم بصفحة واحدة تجدونها اليوم في هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، تبدأ العروض من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، من المنتظر أن يكون الثلاثاء القادم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذلك جاءت عروض العيد قوية.

عروض العثيم الأسبوعية 14 يوليو 2021

تحت عنوان هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد جاءت عروض هذا الأسبوع، والتي تميزت بالقوة والتخفيضات المميزة على الكثير من المنتجات، في الصفحة الرئيسية أو الصفحة الأولى من مجلة العروض نجد مجموعة من حلوى العيد والمخبوزات المختلفة، أما في الصفحة الثانية نجد عروض التمور، للصائمين في الأيام العشرة من ذي الحجة، ولمن يرغبون كذلك في صيام يوم عرفة.

كذلك أنواع مختلفة من المخبوزات المرتبطة بالمناسبات والأعياد، إلى جانب الحلوى والكيك والشيكولاتة، والتي يحلو تناولها في العيد المبارك، كما يمكنك أن تقدمها إلى ضيوفك، كما وفرت أسواق العثيم العديد من أنواع البسكويت المختلفة التي يمكنك أن تقدمها إلى الضيوف أيضاً مع الشاي كوجبة خفيفة.

أما عروض اللحوم فهي متنوعة لمن يود شراء اللحوم من هايبر العثيم، حيث يتوفر كل من اللحم العجالي المحلي واللحم الحاشي بعظم أو بدون عظم بتخفيضات كبير على سعر الكيلو، على أن تكون العروض متاحة لعملاء بطاقة اكتساب، حيث يمكنهم الاستماع بأكثر من تلك العروض وتوفير الكثير من الأموال، ومن جانب آخر ادخاؤ بعض المال على هيئة نقاط لا برنامج سلام، لاستبدالها بمشتريات فيما بعد.

تسري العروض في جميع فروع العثيم بالإضافة الى بعض العروض الأخرى التي تجدونها في داخل الفروع، واليكم أهم ما جاء في كتالوج العثيم هذا الأسبوع.