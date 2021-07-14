تراند الفن: تصل للحبس 3 سنوات.. محامٍ يوضح عقوبة كمسرى قطار منوف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - علق المحامي أشرف فرحات، على تداول الفيديو الذي يظهر تعدي كمسري قطار منوف القادم من القاهرة، على أحد المواطنين، أمام طفلته، بعد مطالبته بدفع فرق أجرة لمحطة الحامول.

وأوضح فرحات، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أنه في حال ثبوت إدانة كمسري القطار، بالاعتداء على الراكب سواء باللفظ أو الأيدي، فقد يقع تحت طائلة القانون، وينال عقوبة جنحة التعدي علي مواطن بالضرب، والتي تصل للحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات.

وتابع فرحات أنه عندما يتعلق الأمر بوظيفته في هيئة السكك الحديدية، فإنه حال إدانته يتعرض للإيقاف 3 أشهر، أو قد تصل للفصل من وظيفته، أي من العقوبتين.

بداية الواقعة

وتداول مستخدمو “السوشيال ميديا” مقطع فيديو داخل قطار بين محطة منوف إلى شبين الكوم في محافظة المنوفية، مشيرين إلى تعدي عاملين في القطار على مواطن أمام طفلته، بسبب قيمة الغرامة بعد تخطيه المحطة الخاصة به دون قصد منه.

وأكد المواطنون، في الفيديو على تعدي أحد العاملين مع الكمسري على المواطن بالضرب بالقلم أمام طفلته، وأثار الموقف استياء المتواجدين في القطار، وحاولت سيدة دفع الغرامة للمواطن، ووجهت عتاب مع بعض المتواجدين للكمسري على عدم تفهمه وتقديره أن الرجل معه طفلة.

أول تعليق من السكة الحديد على واقعة سيدة قطار المنوفية

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها، أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مُغلظة، حيث لا تهاون في حق أي راكب، خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزيروزير النقل، ترتكز على حسن معاملة الركاب، وأن يكون التعامل في كافة المواقف، وفقًا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب، مشيرا إلى أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية.

وأكدت الهيئة الاحترام التام لكافة طوائف جمهور الركاب، وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري، والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

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