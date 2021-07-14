تراند الفن: طارق سليمان: لاعبو الأهلي أمامهم بطولة سيقاتلون لتحقيقها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن لاعبي المارد الأحمر يجب أن يتعاملوا بمنتهى الجدية أمام كايزر تشيفز بالنهائي الإفريقي.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: “فريق كايزر تشيفز منظم دفاعيا ويجب احترامه، ونغمة مواجهة سهلة بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي الآن، أمامهم بطولة سيقاتلون لتحقيقها”.

وتابع: “تحدثت مع الشناوي بعد مباراة بيراميدز وعلمت منه تفاصيل الخطأ وسببه، وبدر بانون تسبب في ارتباك الشناوي أثناء خطأ مباراة بيراميدز”.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال، عقب الإطاحة بنظيره الترجي التونسي، من نصف نهائي البطولة، بينما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.