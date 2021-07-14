تراند الفن: إصابة سيدتين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أصيبت سيدتان في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة تفيد إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين إصابة كلا من صبحية نبيل عبد الرؤوف، 45 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليسرى، وإلهام عبدالروؤف عبد الحميد، 24 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام.

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