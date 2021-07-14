تراند الفن: الصحة تكشف عن طريقة سهلة لمعرفة نوع لقاح كورونا قبل تلقيه في مركز التطعيم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : سهَّلت وزارة الصحة مهام مستخدمي تطبيق “صحتي” لمعرفة نوعية اللقاح الذي سوف يحصلون عليه في المنشأة أو المركز الصحي. ويستطيع المواطنون والمقيمون معرفة نوع اللقاح من التطبيق، سواء كان ذلك في الجرعة الأولى أو الثانية للقاح، كما يمكنهم اختيار نوع اللقاح الذي يرغبون في أخذه. وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت تحديثًا جديدًا لتطبيق “صحتي”، الذي تم اعتماده كمنصة رسمية لحجز مواعيد أخذ اللقاح.

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