تراند الفن: عائض القرني: “زارني الموت مرتين.. فلما عدت للحياة تذكّرت هذا الأمر”!

صحيفة المرصد : قال الداعية عائض القرني، في كتابه الجديد بعنوان “ملهم العالم”، إن الموت زاره مرتين خلال تعرضه لإطلاق نار في الفلبين، وكذلك إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية المركية.

وكتب “القرني” في خاتمة الكتاب: “لقد كنت أدعو ربي أن يبارك في عمري حتى أُتم هذا الكتاب (ملهم العالم) الذي سكبت فيه روحي وحبي وحنيني وشوقي ومشاعري لهذا الإمام العظيم والنبي الكريم (ﷺ)”.

وأضاف: “ولقد زارني الموت مرتين؛ مرة يوم أُطلق عليّ الرصاص في الفلبين فنجوت بفضل الله وكرمه، ومرة يوم أصبت بفيروس “كورونا” ودخلت بسببه العناية المركزة وفقدت وعيي أربعة أيام”.

وأنهى “القرني” خاتمة كتابه، بقوله: “فلما عدت للحياة تذكّرت كتابي (مُلهم العالم)، فحمدت ربي أن أتم علي نعمته، وأمد لي في العمر حتى أكمل هذا الكتاب”.