فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية

للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي

حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية السبت المُقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار

البيضاء في المغرب.

وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة

مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.

ويسعى الأهلي التتويج باللقب العاشر فى تاريخه والثاني على

التوالى ، بعدما توج به النسخة الماضية بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-1.

ويعد ذلك هو النهائي الـ14 الذي يخوضه الأهلي في البطولة

الأفريقية، بينما يلعب كايزر تشيفز هذا اللقاء للمرة الأولى في تاريخه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي أم كايزر تشيفز؟.. كاف يعلن عن المبلغ الضخم لبطل أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.