تراند الفن: بيان أمني بشأن اعتداء مواطنين على عامل محطة وقود وسلب منه مبالغ مالية في حائل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد : صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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