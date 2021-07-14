تراند الفن: منعًا للتطفل.. طريقة إخفاء الصور في خدمة Google Photos

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تُعدّ خدمة Google Photos هي أفضل طريقة لإدارة مكتبة الصور في الهواتف الذكية التي يستخدمها معظم الأشخاص حاليًّا، حيث إن الأدوات المتنوعة التي تقدمها تجعل من السهل فرز الصور ومقاطع الفيديو وتجميعها حسب الأحداث والأشخاص.

وكإجراء للخصوصية ولحماية صورك الشخصية من أعين المتطفلين، يمكنك أيضًا قفل جميع صورك الخاصة في مجلد خاص.

ولا يمكن الوصول إلى هذا المجلد المقفل إلا بعد إدخال رمز PIN الذي عينته سابقًا.

إخفاء الصور في Google Photos:

عند استخدام ميزة المجلد المقفل فإن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي تنقلها إلى المجلد المغلق لن تظهر في نتائج البحث أو الألبومات أو مكتبة الصور أو الذكريات.

وتتم إزالتها أيضًا من جميع الألبومات الحالية، ولن تظهر عبر شاشات العرض الذكية أيضًا.

ومع ذلك فإن هناك عدد غير قليل من النقاط حول كيفية عمل الميزة وهي:

الميزة متاحة حاليًا فقط لنماذج Pixel 3 والنماذج الأحدث.

ميزة المجلد المقفل متاحة عبر الهاتف فقط.

لا تتم مزامنة الصور ومقاطع الفيديو في المجلد المقفل عبر الأجهزة، لذلك لن تتمكن من الوصول إليها من الأجهزة الأخرى.

تعتمد Google Photos نفسها على السحابة. بينما تعمل ميزة المجلد المقفل في هاتفك فقط.

تكون الصور ومقاطع الفيديو محمية بكلمة مرور باستخدام قفل الشاشة.

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