تراند الفن: نحو 30 جهة تقدم قرض مبادرة التمويل العقاري (أسماء)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أطلقت الحكومة مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3 % وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًّا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًّا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

ويتساءل راغبو الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري عن جهات التمويل التي تقدم قرض التمويل العقاري وفقًا لمبادرات البنك المركزي.

وحسب موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، تضم القائمة العديد من البنوك والشركات التي شاركت في المبادرة القديمة، والتي جاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي

البنك التجاري الدولي

البنك العربي الأفريقي الدولي

شركة الأهلي المتحد

شركة الأهلي للتمويل العقاري

شركة أملاك للتمويل العقاري

شركة تمويل للتمويل العقاري

شركة كونتكت للتمويل العقاري

شركه التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

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