تراند الفن: الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تصدر الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الأرضي، لشهر يوليو 2021، يوم الخميس، 15 يوليو المقبل، وهي الفاتورة ربع السنوية.

وتصدر المصرية للاتصالات، فاتورة التليفون الأرضي، بصورة ربع سنوية، أو شهرية، ويمكن للمشتركين سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أو عبر طرق السداد الإلكتروني الأخرى التي توفرها الشركة.

ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم 140 دليل، أو الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات، اضغط هنا.

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