تراند الفن: نادي أسوان: سنقاضي خالد الغندور لأنه اتهمنا بالباطل وقررنا مقاطعة قناة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - عبر مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان، عن غضبه، تجاه التصريحات التي أدلى بها خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بشأن عودة الفريق الأزرق لخوض مبارياته بالقاهرة.

وقال مجدي سبالك في تصريحات تليفزيونية:” لجأنا للقضاء تجاه خالد الغندور وقاطعنا قناة الزمالك، بسبب اتهاماته لنا بعد أن قررنا استكمال مباريات الدوري في القاهرة”.

وتابع:” الغندور قال إن الأهلي سيتحمل تكاليف إقامتنا في القاهرة، بعد أن قررنا استكمال مبارياتنا خارج ستاد أسوان، وهذا أمر باطل ولم يحدث بالفعل”.

وأكمل:” لعبنا مع الزمالك مواجهتين في القاهرة، هل دفعت لنا إدارة النادي الأبيض أموالا من أجل ذلك، أو هل خرج أحد من النادي الأهلي ليقول إن الزمالك سيتحمل تكاليف إقامتنا”.

وواصل:” خالد الغندور اتهمنا بالباطل وقررنا مقاضاته، بعد التصريحات التي أدلى بها، وهي تسئ للنادي ومجلس إدارته”.

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