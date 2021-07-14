فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد : انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تونسي غلبته دموعه وهو يعلق على المساعدات الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبلاده. وقال المواطن التونسي: “شكرًا السعودية.. شكرًا الأمير محمد.. شكرًا الملك سلمان.. شكرًا لسعادة السفير في تونس.. شكر للمسؤولين في السفارة في تونس.. شكرًا للشعب السعودي.. هذه دولة الخير ودولة الرجال”. وأضاف المواطن التونسي والدموع تزرف من عينه: “خيركم ما ننساه ووقفتكم وقفة ألف دولة.. اليوم أنتم في تونس تاج على رؤوسنا.. أنتم أخواتنا وأهلنا.. وعيوننا اللي نشوف بها.. شكرًا السعودية.. عاشت السعودية.. يارب يحفظكم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تونسي تغلبه دموعه أثناء تعليقه على المساعدات الطبية التي أمر بها “خادم الحرمين” لبلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.