تراند الفن: “مش تمثال” لتامر حسني تقترب من المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تقترب أغنية “مش تمثال” للفنان تامر حسني من المليون مشاهدة، بعد ساعات، من طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “يمكن كلامك لسه مش مفهوم، وده أمر مُحبط بس مش هيدوم، أمسك وتبت في اللي نفسك فيه وثبت قلبك، وتعلم أنك لما تقع لازم تقوم، طول ما أنت مش تمثال، عافر يمين وشمال، ده احنا في زمان صعب وملوش غير عند واستقتال شوف قيمة الموجود واصرخ وقول أنا موجود، ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود”.

يشار أن الأغنية من كلمات محمد الاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، إخراج سارة وفيق، إنتاج حسام حسني.

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