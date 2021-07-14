تراند الفن: هشام حطب: سنعلن عن الاسم الذي سيرفع علم مصر بطوكيو قبل البطولة بثلاثة أيام (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن آخر التطورات حول اسم اللاعب الذي سيرفع علم مصر، في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وقال هشام حطب في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24″:” إلى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على الاسم الذي سيرفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، وجميع المشاركين في الدورة مرشحين لرفع العلم، باستثناء فريق كرة القدم لأنهم سيكونون في مدينة بعيدة عن المدينة التي يقام فيها الافتتاح”.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية:” كل ما تردد حول اختيار أحمد الأحمر لرفع علم مصر لا أساس له من الصحة، ندرس الأمر وسنختار وفق ضوابط ومعايير محددة، وسنعلن عن الاسم قبل انطلاق البطولة بـ72 ساعة”.

وأوضح حطب خلال حديثه:” أثق في قدرات البعثة المصرية وجميع الألعاب المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وقادرون على تحقيق أكثر من ميدالية في مختلف الألعاب”.

وعن ملابس البعثة المشاركة في طوكيو أجاب قائلا:” لم نتأخر في الإعلان عن الملابس، كل شئ كان جاهزا ومتاحا لنا منذ فترة طويلة، وقررنا العرض عندما أُتيح لنا ذلك”.

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