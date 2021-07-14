تراند الفن: حملة لرفع كفاءة أعمدة الإنارة بحي غرب سوهاج (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - وجه أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، مسؤولي الكهرباء بالحي للقيام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة بمحيط عدد من الطرق العامة والشوارع الرئيسية.

وقال الشطوري، إن هذه الأعمال فى إطار الأعمال اليومية لمتابعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة، وإصلاح الأعطال، ورفع كفاءة الإنارة، والتى تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق غرب سوهاج، والعمل علي تقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس الحي إلى أن استمرار أعمال صيانة وتأمينها يأتي بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتعليماته المشددة بشأن أعمال الإناره بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية.

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