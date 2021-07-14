تراند الفن: أول ردّ من الممثلة “جود” على اتهامها بأنها غير سعودية: “عشان ما ألبس حجاب الكل يهاجم”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: ردَّت الممثلة الشابة “جود” على الهجوم الذي تتعرض له والاتهامات التي تلاحقها بأنها غير سعودية وأنها تحمل جنسية أخرى، مؤكدةً أنها لو كانت ممثلة من هوليود لوجدت دعمًا كبيرًا.

وقالت “جود”: “أغلبكم مو مصدقين إني سعودية.. لا.. واللي يضحك فيه كم حد كاتب إني قولت إني مغربية يمنية.. ما أدري وكمان جنسيات تانية.. لا موب قد كدا تزودوها ترا يعني المفروض تفتخرون فينا”.

وأضافت الممثلة “جود”: “المفروض تكونون أنتم أكبر داعمين لبنات وعيال بلدكم.. لكن شو لو إني ممثلة من هوليود أكيد الأغلب بيدعمون، لكن بما إني بقول إني سعودية وعشان ما ألبس حجاب الكل يهاجم”.

وختمت “جود” بقولها: “أوكيه حبايبي.. ليه أقول لازم تفتخرون فينا.. لأنه ما في كثير في المجال حقنا سعوديات، ذا الحين وزارة الثقافة جالسة تركز كبير على المواهب السعودية”.

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