تراند الفن: “محلية النواب”: تناقش 4 طلبات إحاطة بشأن استنزاف ميزانية محافظ أسيوط برصف الطريق الدائري بمبلغ 25 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن ضرورة إقامة كوبرى علوي، يمر أعلى مزلقان السكة الحديد بمركز صدفا – محافظة أسيوط، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الداخلية بالمركز، ومدى تأثير ذلك على سير حياة المواطنين.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه، مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.

فيما تناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، فضلًا عن عدم رصف الشوارع، وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الاشغالات مما أدى إلى صعوبة سير المواطنين.

وفي نفس السياق، تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مريم عبدالملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، على الرغم من وجود صناديق لجمع القمامة.

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