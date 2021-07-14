تراند الفن: حقيقة إحراج أحمد عز لأحد الصحفيين في العرض الخاص لفيلم العارف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - في مقطع فيديو متداول للفنان أحمد عز، خلال العرض الخاص لفيلم “العارف”، طلب أحد الحضور التصوير مع أحمد عز، ولكن رفض “عز” كنوع من تقدير المراسلين المنتظرين على السجادة الحمراء، إلا أنه تبين أن طالب الصورة ليس صحفيا.

يُشار إلى أن فيلم “العارف” تدور قصته حول اختراق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية “يونس” ويجسد دوره الفنان أحمد عز الذي يلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويتورط مع عصابة خطيرة.

ويشارك في الفيلم إلى جانب أحمد عز كل من كارمن بصيص، أحمد فهمي، أحمد خالد صالح، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كنزي رماج، ركين سعد، كما يضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح وحازم إيهاب، والفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة “سينرجي”.

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