تراند الفن: السعودية توافق على تفعيل بند جديد في اتفاقية العلا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن القرار مجلس التعاون، صدر في دورته الـ41 التي عقدت في محافظة العلا.

وكانت قمة العلا قد عُقدت في شهر يناير الماضي، واحتضنت المصالحة مع قطر وتوقيع بيان العلا بين الأطراف الأربعة.

وذكرت الوكالة أن “مجلس يوافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته (الحادية والأربعين) التي عقدت في محافظة العلا، القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.



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