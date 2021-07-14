تراند الفن: إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية على عبوات الأدوية في الصيدليات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية.

وتضمن التعميم الذي صدر لوكلاء وشركات ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية — وحصلت “المرصد” على نسخه منه- : “إشارة إلى نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، حيث تم تعديل نص المادة (14) فقرة (2) في اللائحة السابقة، وذلك بإلغاء اشتراط طباعة التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل على العبوات الخارجية للمستحضرات الصيدلانية وسعيا من الهيئة العامة للغذاء والدواء لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته وتتبعه. نفيدكم أنه ابتداء من تاریخ 22/‏ 12/‏ 1442، الموافق 1/‏ 8/‏ 2021، سوف تكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية اختيارية وليست إلزامية، وسيتم الاكتفاء بإضافة الترميز الرقمي ثنائي الأبعاد (Data Matrix Code) على عبوات المستحضرات والمتضمن كافة معلومات التسجيل الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة بهدف تسهيل استخدام قراءتها عبر تطبيق طمني”.

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