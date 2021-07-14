تراند الفن: تبدء أسعارها من 300 ألف جنيه..تعرف على ميعاد حجز السيارة الكهربائية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن ميعاد البدء في حجز السيارة الكهربائية التي تنتجها النصر للسيارات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال لقاء تلفزيوني له اليوم في أولي حلقات برنامج قطاع أعمال مع أسامة الشندويلي الذي يذاع علي قناة مصر الفضائية أنه من المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال شهر يناير القادم.

وأوضح الوزير أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني للحجز خلال شهر ديسمبر موضحا أن مبلغ الحجز سيكون بسيط في حدود 5 ألاف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن سعر السيارة الكهربائية يتراوح بين ٣٠٠ ألف جنيه إلي ٤٠٠ ألف جنيه موضحا أن هذا السعر بعد خصم ٥٠ ألف جنيه قدمتها الدولة لتحفيز المشترين.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر إنتاج ٢٥ ألف سيارة بينما الطاقة الإنتاجية القصوى هي ٥٠ ألف سيارة.

وأوضح الوزير أنه في بداية رحلة نجاح مشروع إنتاج السيارة كان المخطط هو إنتاج سيارة تعمل بالوقود وتم المفاوضات خلال عام ونصف حتي تم الاستقرار علي إنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد الوزير أنه جاري العمل مع مراكز البحوث لتطوين صناعة البطاريات الخاصة بالشحن السيارة.

وأكد الوزير أن تكلفة الشحن البطيئة ليست مرتفعة وتتم عبر آلية معينة للشحن من المنزل لمدة ٧ ساعات في توقيت البقاء في المنزل.

وأشار إلى أنه يوجد نوع أخر للشحن وهو الموجود في محطات معينة للشحن السيارات الكهربائية وتكون تكلفته مرتفعة نظرا لأنه يشحن السيارة خلال ساعة واحدة.

وأوضح أن هناك نوع أخر من بطاريات الشحن وهو الشحن المتوسط وسيكون منتشر في محطات الوقود المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.