تراند الفن: ننشر قرار هيئة السكة الحديد بشأن مجازاة عدد من مسؤولي بيع التذاكر السوداء بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - حصل موقع القاهرة 24 على مستند يوضح مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بداء من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسه أيام جزاء حتى ثلاثون يوما حيث كانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج وذلك على خلفية القبض علي مالك محل الانترنت وبحوزته 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة وذلك بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت إيقاف عدد من صرافي التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمدة سته اشهر وتحويلهم للتحقيق في واقعة بيع أحد مالكي محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج بداء من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسه أيام جزاء حتى ثلاثون يوما حيث كانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج.

فيما تمكنت وزارة الداخلية من القبض علي مالك محل الانترنت وبحوزته عدد 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات المختلفة وبتوقيتات وقطارات مختلفة وذلك بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن بحيث تتيح الهيئة لكل راكب عدد 4 تذاكر بموجب الرقم القومي.

وأكدت الهيئة أنها لا تألو جهدا في محاربة السوق السوداء ومعاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة في بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.

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