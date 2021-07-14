تراند الفن: أطعمة تزيد من مستوى التوتر وتضر بالصحة العقلية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أصبحت المشاكل العقلية مثل التوتر والقلق والاكتئاب سائدة في هذا العصر الحديث. حتى بعد ممارسة كل تكتيك علاجي، لا تزال غير قادر على الحفاظ على صحة عقلية جيدة، ثم لا تصدم بمعرفة الأطعمة التي تزيد من التوتر أو تدهور الحالة العقلية التي تتناولها يوميًا.

أثبتت دراسة أجرتها منظمة الصحة العقلية أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة بما في ذلك السكر المكرر يزيد من خطر الإصابة بكل من القلق والاكتئاب.

السكريات المضافة

يمكن أن تؤدي الأطعمة المحلاة إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم مما يؤثر على مستويات الطاقة ويمكن أن يؤدي إلى اختلال المزاج، مما يعزز مشاكل القلق.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تعمل جزيئات الكافيين على تعطيل ظاهرة ارتباط الأدينوزين بمستقبلات الدماغ التي تؤثر على دورة النوم وتؤدي في النهاية إلى القلق والتوتر الناتج عن الأرق، ولكن تناول الكافيين بشكل معتدل غير ضار، ولكن إذا كنت شخصًا لديه كمية زائدة من هذه المشروبات، فيمكنك الوقوع قريبًا فريسة لمشاكل القلق.

الكحوليات

يغير الكحول نشاط السيروتونين والناقل العصبي في الدماغ، مما يؤدي إلى تفاقم القلق ويجعلك أكثر خوفًا.

الأملاح العالية

يمكن أن يؤدي الملح إلى اضطرابات المزاج والاكتئاب أو حتى التعب من خلال التدخل في وظيفة المناعة.

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