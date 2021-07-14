تراند الفن: 10 معلومات عن مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تبدأ مدرسة الضبعة النووية فتح باب القبول، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، بعد إعلان نتيجة الاعدادية 2021، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، على أن يتم قبول طلبات الالتحاق، عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وينشر “القاهرة 24”، أبرز 10 معلومات عن مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية كما يلي:

1- الاسم: مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

2- الفئة: مدرسة ثانوية فنية (للبنين فقط).

3- مؤهل المدرسة: دبلوم فني صناعي نظام خمس سنوات.

4- مدة الدراسة بالمدرسة: ٥ سنوات.

5- الهدف من إنشاء المدرسة: إعداد وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة الجاري العمل على إنشاءه بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام ٢٠٢٦م.

6-مكان المدرسة: مدينة الضبعة (تقع بعد مدينة العلمين) بمحافظة مطروح، وهي مقامة جنوبي الطريق الساحلي الإسكندرية / مطروح، في الجهة الغربية المقابلة لأرض المحطات النووية بالضبعة، ومقامة على مساحة ٨،٥ فدان، بتكلفة إجمالية ٧٠ مليون جنيه، منها ٤٣ مليون جنيه تكلفة إنشاءات والباقي تجهيزات ومعامل وتتكون من مبنى تعليمي بسعة ٣٧٥ طالبًا و١٠ معامل، ١٥ فصلًا، ٣ ورش فنية على مساحة ٣ آلاف و٢٦٠ مترًا مسطحًا، وملحق بها مبنيان سكنيان للطلاب والمعلمين بإجمالي مسطح ١١ ألفًا و٥٨٠ مترًا، مكونة من ٥ أدوار سعة ٤٣٦ سريرًا.

7- تاريخ بدء الدراسة بالمدرسة: العام الدراسي ١٧ / ٢٠١٨م وتم قبول دفعة كل عام أي أن بها الآن ٢٨٥ طالبًا يمثلون ٤ دفعات (الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع).

8- نظام الإقامة: الإقامة داخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.

9- عدد الطلاب المقبولين سنويًا: ٧٥ طالبًا منهم ٣٠ طالبًا من أبناء محافظة مطروح، ٤٥ طالبًا من باقي محافظات الجمهورية. (تم تخفيض عدد المقبولين إلى ٦٠ طالب للعام ٢٠ / ٢٠٢١).

10- المصروفات الدراسية: ٣١٢٠ جنيه سنويًا (قابلة للزيادة سنويًا).

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