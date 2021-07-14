تراند الفن: “تركي الحمد” يرد على من يظنون أن التقارب السعودي العماني بديلا للتحالف مع الإمارات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏54 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: رد الكاتب والأكاديمي، تركي الحمد، على من يظنون أن التقارب العماني السعودي هو ضد التحالف بين الإمارات والمملكة.

وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “من يظن أن التقارب السعودي العماني هو ضد التحالف السعودي الإماراتي فهو واهم..عمان والإمارات عينان في رأس سعودية واحدة”.

وأضاف: “لا تدعوا للمرجفين فرجة ينفذون منها، وخاصة إخوان السوء، وذوي المصلحة ممن تعرفون”.

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