تراند الفن: “لاتهامه بإهانة أهالي الصعيد”.. اليوم جلسة الحكم على الإعلامي تامر أمين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، جلسة الحكم على الإعلامي تامر أمين في اتهامه بإهانة أهل الصعيد.

وأقام المحامي حسين المطعني جنحة مباشرة حملت رقم 17095 لسنة 2020، اتهم فيها الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد خلال إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار.

وقال إن “أمين” نسب لأهل الصعيد إنجابهم الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والإنفاق عليهم ثم يستخدمون بناتهم في العمل خادمات بالبيوت.

وذكر أن ما قاله ليس له أساس من الصحة ولا يصادف صحيح الواقع، مطالبًا بتعويض مدني مؤقت مليون جنيه.

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