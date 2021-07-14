تراند الفن: بالفيديو.. انهيار عراقي فقد 5 من أسرته في حريق مستشفى الحسين ويبحث عن السادس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبا من مأساة أحد أهالي العراق بعدما فقد 6 من أفراد أسرته في حريق مستشفى الحسين المخصص لعلاج مرضى كورونا.

وظهر رجل عراقي – خلال الفيديو – وهو في حالة انهيار مشيرا إلى وفاة 5 من أفراد أسرته وتسلمه جثامينهم بينما السادس مفقود . وعلق قائلا: “نحنا الآن في العراق ما لنا قيمة.. 5 شهداء والسادس ما عرفناه”.

ووثق المقطع مشاهد مؤلمة أخرى لاستلام أسر الضحايا جثامين ذويهم والذين راحوا ضحايا الحريق الضخم الذي وقع إثر انفجار خزان أكسجين في المستشفى وتسبب في وفاة 92 شخصا كما أصيب أكثر من 100 شخص آخرين .

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