تراند الفن: “جولدمان ساكس” يتوقع تأثيرًا محدودا لمتحور “دلتا” على الاقتصاد الأمريكي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يتوقع بنك ” جولدمان ساكس” أن عودة ظهور عدوى كوفيد 19 في الولايات المتحدة بقيادة متحور “دلتا” قد تلحق تأثيرًا طفيفًا بإنفاق المستهلكين بفضل التطعيمات المنتشرة.

كتبت لورا نيكولاي، محللة بنك جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء، ليس هناك ما يشير إلى أن حجوزات المطاعم والإنفاق الاستهلاكي على نطاق أوسع يتباطأ في أجزاء من البلاد، رغم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، خاصة وأن بيانات المملكة المتحدة تشير إلى أن الارتفاع الأخير في الحالات في البلاد كان له تأثير ضئيل على النشاط الاقتصادي هناك، على حد قولها.

كتب المحللة: “قد ينخفض ​​النشاط الاقتصادي بشكل أكثر حدة إذا وصلت حالات الإصابة بالفيروس والوفيات الجديدة إلى مستويات أعلى”.

وتابعت: “لكن مزيج الحساسية المنخفضة للنشاط الاستهلاكي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الآن يشير إلى أن الآثار الاقتصادية لتفشي “دلتا” في الولايات المتحدة ستكون متواضعة”.

تتزايد حالات كوفيد 19 في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، بقيادة متغير “دلتا” الأكثر عدوى، ولكن المناطق التي تشهد أعلى الزيادات هي أيضًا من بين أقل معدلات التطعيم.

ويرى بنك جولدمان ساكس انخفاضًا في مخاطر الإغلاق الاقتصادي وتجديد القيود التجارية بسبب ارتفاع معدل التطعيمات، لا سيما بين السكان المسنين الأكثر تأثرًا في حالة الإصابة.

وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في الحالات، تشير البيانات عالية التردد على مستوى الولايات والمدن، مثل حجوزات المطاعم، إلى أن الأمريكيين ليسوا قلقين بشأن زيادة الإصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.