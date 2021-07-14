تراند الفن: “قبل الأضحى” حمير مذبوحة مُحملة على سيارة ربع نقل مُتجهة من الفيوم للقاهرة.. ومواطنون يسخرون: حمير العيد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - في مشهد ساخر تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، والذي تُفصلنا عنه أيام قليلة، ظهرت سيارة رُبع نقل حمراء اللون، تتنقل خِلسة في ساعة متأخرة من الليل، مُحملة بعدد 10 حمير مذبوحة، مُتجهة من مركز سنورس بالفيوم إلى القاهرة.

كان يظن قائد هذه السيارة أنه لا يراه أحد، أثناء سيره خِلسة بالحمير المذبوحة في هذا الوقت المتأخر، ألا أنَّ رؤوس الحمير بيضاء اللون، كانت شديدة الظهور من أعلى السيارة، وكان بعضها يتمايل من أعلى السيارة.

الأمر الذي سخر منه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عقب انتشار صور للسيارة المُحملة بالحمير المذبوحة، وعلق أحد الأشخاص ساخرًا: “حمير العيد في طريقها لمطاعم بالقاهرة”، فيما تساءل آخر ساخرًا: “هل الحمير مطعمة ضد فيروس كورونا؟”.

وعلى الفور قامت حملة مُكبرة مشتركة بين الإدارة البيطرية بمركز سنورس وإدارة تموين سنورس، بضبط الحمير المذبوحة أثناء سير السيارة من سنورس إلى القاهرة.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز سنورس بالفيوم، إنه تم ضبط عدد 10 حمير مذبوحة بإجمالي وزن 1500 كجم، مُحملة على سيارة ربع نقل مُتجهة من سنورس إلى القاهرة، وذلك في حملة مشتركة بين الإدارة البيطرية بسنورس وإدارة تموين سنورس، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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