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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: استعرضت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، كواليس مشاركتها في “مهرجان تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والعراق وسلطنة عمان.
وخلال الساعات الماضية، نشرت العسكري مقطع فيديو وصوراً عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وثقت فيها زيارتها لعدد من اجنحة الدول المشاركة في هذا المهرجان.
وظهرت زينب العسكري، في احد الفيديوهات، وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، وعلقت: “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.
وعلى موسيقى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، زارت زينب العسكري الجناح المصري، حيث أمسكت العود، وظلت تعزف على موسيقاها، وعلقت: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “عظمة على عظمة”.. شاهد: زينب العسكري تعزف العود على أنغام أم كلثوم في الجناح المصري لمهرجان “ثراث الدول” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.