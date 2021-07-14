تراند الفن: “عظمة على عظمة”.. شاهد: زينب العسكري تعزف العود على أنغام أم كلثوم في الجناح المصري لمهرجان “ثراث الدول”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: استعرضت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، كواليس مشاركتها في “مهرجان تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والعراق وسلطنة عمان.

وخلال الساعات الماضية، نشرت العسكري مقطع فيديو وصوراً عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وثقت فيها زيارتها لعدد من اجنحة الدول المشاركة في هذا المهرجان.

وظهرت زينب العسكري، في احد الفيديوهات، وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، وعلقت: “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.

وعلى موسيقى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، زارت زينب العسكري الجناح المصري، حيث أمسكت العود، وظلت تعزف على موسيقاها، وعلقت: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.

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